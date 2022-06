Online Floating Sauna, il nuovo brano della cantante siciliana Valeria Corso

Sicilia chiama Norvegia, in nome di un fattore comune: il calore. Che può essere espresso con i sentimenti, il clima o più semplicemente un bagno a vapore.

Questa è l’essenza di “Floating Sauna”, il nuovo singolo della cantante siciliana Valeria Corso disponibile online da oggi su Spotify.

Il brano è una festa divertente, sexy ed energica, dove testi evocano la necessità di unire due culture diverse accomunate dal calore. “Floating Sauna”, ovvero “sauna galleggiante”, è una delle tendenze più in voga e di moda tra i giovani in Norvegia. Ci si scalda per 20 minuti in una lussuosissima sauna, per poi immergersi in acque fredde o ghiacciate in luoghi mozzafiato. Ispirata dalla cultura del Kos Norvegese, Valeria ha scritto così “Floating Sauna” inserendo parole italiane all’interno di un testo melodico-rappato: come “famiglia”, “argilla” e molte altre. Si invitano così gli ascoltatori a partecipare alla sua festa in una floating sauna, dove il caldo vapore, in contrasto alle gelide acque norvegesi, suscita sensazioni euforiche ad un passo dal Nirvana.

SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/1KrEOCTPGSk49Z1dZStt7X?si=b36d8116f47f4d6c

Proprio su Spotify il brano è entrato all’istante in nove playlist di “New Music Friday”, la classifica delle hit con tutte le novità musicali. Tra queste: Italia, Francia, Indonesia, Korea del sud, Malaysia, Filippine, Singapore, Vietnam e Thailandia.