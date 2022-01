Online il brano antimafia di Claudia Sala “Il mondo dei balocchi”

C’era una volta un bravo poliziotto di Palermo, ucciso dalla mafia, la cui storia non è stata dimenticata e che, più di trent’anni dopo il brutto fatto, è arrivato il tempo di raccontare in una canzone.

È un omaggio totale a Natale Mondo, agente di polizia colpito a morte a Palermo dai sicari di “cosa nostra” il 14 gennaio 1988, il brano antimafia “Il mondo dei balocchi”, il nuovo singolo della cantautrice palermitana Claudia Sala, online il 14 gennaio su Youtube e prossimamente su tutte le piattaforme digitali.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rcwmijA8BWg&t=2s

Il brano è prodotto dalla stessa cantante, dopo un periodo di pausa musicale dovuto dalla pandemia e dopo essere risultata positiva al Covid.

Girato da Claudio Colomba tra il quartiere Arenella di Palermo e il Teatro Massimo, “Il mondo dei balocchi” trae il nome dal vero negozio della moglie di Natale Mondo, braccio destro del vicequestore Ninni Cassarà, ucciso a pochi metri dall’ingresso dell’attività.

Il brano, corredato nel video da immagini inedite di Natale Mondo con la sua famiglia, è un percorso biografico-poetico della vita dell’agente, dalla cui storia Claudia Sala, nata nel 1988, è stata sempre affascinata sin da bambina, «perché – racconta – anche io sono del quartiere Arenella e ho frequentato la famiglia di Natale, che ha sempre combattuto per non fare dimenticare la sua vita. Un racconto che in me ha sempre sviluppato un senso di ingiustizia».

Secondo la cantante: «la storia di Natale Mondo merita di essere conosciuta universalmente, soprattutto dai giovani, per ripristinare valori ed esempi di uomini di grande nobiltà d’animo che hanno lottato per il nostro paese. Tutt’ora Natale viene definito da chiunque “l’uomo buono”, amorevole e disponibile con tutti. Fece tanto per i bimbi del nostro quartiere, organizzò spesso i carnevali in cui regalava giocattoli ai più piccoli ed era sempre solare e paterno. Se è vero che l’arte rinnova i popoli allora l’uomo ha il diritto e il dovere di raccontare e ascoltare, per far sì che ogni singola espressione artistica possa migliorare l’umanità».

Per dare la giusta melodia «con lo scopo di mostrare l’anima di Natale Mondo, Claudia Sala si è fatta circondare da musicisti e colleghi amici con cui ha lavorato negli ultimi 12 anni di carriera.

Il videoclip è prodotto da GianfabyProduction, la produzione artistica è di Francesco Moneti, violinista dei Modena City Ramblers, braccio destro musicale della cantante con cui collabora da 10 anni. Al pianoforte c’è il cantautore palermitano Pippo Pollina, famoso in tutto il mondo, con cui Claudia ha lavorato in tour nel 2018 e 2019 in 120 concerti in tutta Europa. E ancora: alle chitarre c’è il bluesman di Palermo Umberto Porcaro, al basso Davide Femminino, alla batteria Diego Scaffidi dei Modena City Ramblers. L’arrangiamento per archi dell’Orchestra Mediterranea è stato curato dal pianista e direttore d’orchestra palermitano Alberto Maniaci e la voce lirica è di Emanuela Sala, soprano lirico, sorella di Claudia.

Le riprese all’interno del Teatro Massimo sono state patrocinate dal Comune di Palermo. Un “ritorno a casa” per Claudia Sala, che nel palco palermitano per eccellenza ha esordito come componente del coro delle voci bianche insieme alla sorella all’età di 11 anni, iniziando così a coltivare la sua passione per la musica.

Il brano “Il mondo dei balocchi” è il segno di una nuova fase artistica della cantante che prende insegnamento dai suoi maestri, raccontando chi “una voce più non ha” ed è l’assaggio di un grande sogno della cantante: uno spettacolo dal titolo “Per non dimenticare”, che vede la partecipazione di tutti gli artisti con cui ha collaborato in una scaletta che racchiude brani cantati insieme, che raccontano storie e vite di uomini e donne, esempi per il mondo intero.

Il video “Il mondo dei balocchi” sarò proiettato oggi (14 gennaio) alle 9 al complesso Santa Elisabetta della Squadra Mobile di Palermo in occasione delle commemorazioni legate al ricordo di Natale Mondo. Lo stesso giorno alle 18 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova all’Arenella il video sarò proiettato dopo la messa per Natale Mondo. Anche in questo caso sarà presente l’artista.