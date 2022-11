Online DON’T il nuovo brano della cantautrice siciliana Valeria Corso

Una canzone e un video che esaltano il “girl power”, in vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre.

È un messaggio che vuole aiutare con la musica tutti – specialmente le donne – i messi in difficoltà dai loro partner quello di “Don’t”, il nuovo singolo in lingua inglese della cantante siciliana Valeria Corso, disponibile online sulle principali piattaforme musicali e arricchito da una esaltante video disponibile su YouTube, regia di Benedetto D’Angelo: https://www.youtube.com/watch?v=TT1vO8aFaAk .

«È un invito alle donne, ma anche a chiunque è stato tradito – dice Valeria Corso, in questi giorni impegnata tra gli Usa e la Norvegia – a dire no a quel senso di colpa, che ti colpisce quando ti separi da chi ti ha deluso. Non bisogna piangersi addosso. Chi ti ama non ti fa del male. Il brano racconta di una storia giovanile che credevo d’amore, finita male, e che mi aveva riempito di paranoie e insicurezze a causa delle umiliazioni subite. Oggi, mi rendo conto che ero vittima di una relazione tossica».

Così alla delusione, Valeria ha risposto con l’arte: con un brano dai toni brasilian funk e sensuale «dove – continua – attraverso la grinta del ballo dimostro a quest’uomo, che vorrebbe tornare nella mia vita, cosa si è perso, di non farmi perdere più del tempo e che è arrivato il momento di uscire completamente dalla mia vita. In vista del 25 novembre, invito non solo le donne, ma tutti e tutte, a essere forti e a non arrendersi mai a chi ci fa del male».

Il brano “Don’t”, prodotto, oltre che dalla stessa Valeria Corso, da Jakob Nilsen Gryting e Guillem Vila Borràs, è disponibile su Spotify: https://open.spotify.com/track/1KPGNwgFqtAUcP7IZ3LFd8?si=01817e0b62854646 e punta a superare il successo del singolo precedente di Valeria, intitolato “Floatng sauna”, arrivato a oltre 230 mila streaming su Spotify ed entrato nelle principali playlist di Italia, Francia, Indonesia, Korea del sud, Malaysia, Filippine, Singapore, Vietnam e Thailandia.

Attualmente Valeria Corso è impegnata a Oslo nella scrittura e nella registrazione dei brani legati al suo prossimo lavoro discografico.