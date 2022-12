Online “Prima ero bravo” il brano prodotto dal siciliano Fallen

La Sicilia chiama musicalmente Milano. E Milano risponde, schierando i suoi migliori artisti al fianco di un compositore e producer messinese nato dopo il Duemila.

Sono le voci note in tutta Italia e inconfondibili di Jake La Furia dei Club Dogo e Warez i compagni di viaggio di Fallen, ovvero Giuseppe Ulfo, produttore siciliano, classe 2001, che ha pubblicato “Prima ero bravo”, il singolo, disponibile in tutte le principali piattaforme online: https://links.altafonte.com/v51dwqv .

Il brano racconta il senso di ribellione che ti prende dentro nella vita. Evidenzia un “prima”, appunto, e un dopo. Dove l’esistenza ti costringe a prendere delle decisioni rischiose e dove spesso è una società marcia a farti fare delle scelte sbagliate.

«È un onore per me avere una strofa di Jake su un mio beat – racconta Fallen – penso sia una delle soddisfazioni più belle che mi potessi prendere, anche se non mi accontento mai e penso che si possa sempre fare di più».

Una storia fatta davvero di musica quella di Fallen, che dopo avere conquistato dall’età di 15 anni la scena romana con la crew Young minds, adesso “si laurea” con l’area milanese del rap.

«Il brano – racconta sempre Fallen – è stato concepito in realtà in maniera molto semplice. Un giorno Warez mi ha mandato quest’idea di ritornello su un beat che avevo creato precedentemente. Dopo qualche ritocco avevamo un provino quasi finale del brano con entrambe le strofe cantate da lui. Qualche mese dopo decidiamo di riprendere in mano il provino e sistemarlo insieme a Danti, altro senatore del rap italiano. Una settimana dopo Warez mi manda una sorpresa: c’era una strofa di Jake La Furia su ciò che oggi è “Prima Ero Bravo”. Ho provato una fortissima emozione».

Fallen è distribuito da One fingerz srl. Il direttore artistico è il rapper e cantante Danti.

FOLLOW FALLEN:

INSTAGRAM – https://www.instagram.com/thatsfallen/