Operazione Mazzetta sicula, corruzione e rifiuti, arrestato il patron della Sicula Trasporti

Nomi eccellenti nella rete dell’operazione Mazzetta sicula condotta questa mattina dalla Guardia di finanza di Catania. Corruzione, rifiuti e mafia al centro di un grumo di interessi dove la Sicula Trasporti, società che gestisce la più grande discarica della Sicilia, la faceva da padrone.

Nove gli indagati e sequestri per 116 milioni di euro. Due persone sono finite in carcere, 3 agli arresti domiciliari; 4 sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora. Uno dei due arrestati è Nino Leonardi, figura di riferimento della Sicula Trasposti e presidente della Sicula Leonzio, la squadra di calcio che milita del campionato di Prima divisione.

Sono tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione continuata e rivelazione di segreto d’ufficio nonché per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Contestati fatti connessi all’illecita conduzione della discarica di Lentini, la più estesa della Sicilia, e le pressioni esercitate da esponenti del clan mafioso Nardo finalizzate ad ottenere l’affidamento di un chiosco-bar presente all’interno dello stadio della squadra di calcio.

L’operazione Mazzetta sicula ha svelato una rete collaudata di corruzione e traffico di rifiuti, con al centro il ras del settore Antonino Leonardi. Nel dettaglio, Vincenzo Liuzzo dirigente Arpa di Siracusa (sezione controlli e monitoraggi ambientali), si recava mensilmente presso la discarica di Leonardi per ricevere una mazzetta in contanti di 5 mila euro, giorno 20 di ogni mese, secondo quanto accertato dagli inquirenti.

Liuzzo, scrive chi indaga, “risultava aver totalmente asservito la sua pubblica funzione alle finalità utilitaristiche e personali, perseguite da Antonino Leonardi con il quale intratteneva un rapporto confidenziale in dispregio dell’imparzialità cui deve conformarsi ogni pubblico dipendente”. Liuzzo, oltre a fornire suggerimenti a Leonardi per una “redditizia” gestione ambientale dei suoi impianti, gli comunicava in anticipo i controlli che l’Arpa Siracusa avrebbe effettuato presso gli stessi impianti. Inoltre, su richiesta di Leonardi è intervenuto su un controllo in atto presso la cava dei fratelli Guercio operato da funzionari Arpa e del Libero Consorzio di Siracusa affinché i controllori pubblici non rilevassero irregolarità: questi ultimi sono stati costretti a “non vedere” un macroscopico disallineamento tra la realtà documentata dai falsi formulari e quella emergente dal visivo riscontro; i rifiuti inerti, presenti in cava, erano nettamente inferiori rispetto a quelli contabilmente registrati perché smaltiti, come su evidenziato, nei terreni delle aziende di Leonardi.

Infine, nel partecipare a conferenze di servizi sulle autorizzazioni amministrative richieste dall’imprenditore, era sempre in linea coni Leonardi. Altro funzionario pubblico “a libro paga dei Leonardi”, Salvatore Pecora, istruttore tecnico impiegato presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, addetto al controllo sulla gestione dei rifiuti, che era solito informarli di tutti i controlli che sarebbero stati effettuati e curati dall’ente; Pecora, inoltre, comunicava preliminarmente ai Leonardi atti riservati del proprio ufficio.

Documentato, nell’ambito delle indagini della Guardia di finanza, anche i rapporti tra il gruppo imprenditoriale catanese dei Leonardi e alcuni esponenti del clan Nardo (tra i quali Angelo Randazzo e Alfio Sambasile entrambi già condannati per 416 bis) ai quali Antonino Leonardi faceva pervenire, durante le festività, somme in contanti di 5 mila euro tramite il suo collaboratore “Delfo” Amarindo che avrebbe fornito un “rilevante supporto” per la realizzazione dei progetti del clan, anche riportando agli affiliati le indicazioni e le volontà del boss recluso Alfio Sambasile.

Rappresentava, insomma, l’anello di congiunzione dei Leonardi con il clan lentinese affiliato a Cosa nostra etnea, anche quando è necessario decidere a chi assegnare la gestione di un punto di somministrazione di cibi e bevande nello stadio di calcio della Sicula Leonzio; è Amarindo che viene incaricato da Antonello Leonardi di veicolare il messaggio che il chiosco non sarebbe stato affidato a nessuno dei gruppi criminali pretendenti e che gli stessi sarebbero stati ripagati per il mancato introito con le dovute regalie.

Antonino Leonardi e suo figlio erano consapevoli, in quel frangente, quali rischi corressero nel concedere quell’attività a figure orbitanti negli ambienti di criminalità organizzata.