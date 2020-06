Operazione “Sorella sanità”, negati i domiciliari ai manager Candela e Damiani

Operazione “sorella sanità”, il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto le istanze di revoca delle misure cautelari, presentate da Fabio Damiani e Antonio Candela. I due manager della sanità erano stati arrestati il 20 maggio scorso nell’ambito dell’operazione della Guardia di finanza di Palermo.

Damiani, ex direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Trapani, si trova in carcere; Candela, ex commissario per l’emergenza Covid del governo siciliano, è invece agli arresti domiciliari. Per entrambi l’accusa mossa dal pool pubblica amministrazione, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Giovanni Antoci e Giacomo Brandini, è di corruzione, turbativa d’asta e altri reati.

In una cassetta di sicurezza di Damiani, che è stato anche coordinatore della Cuc, la Centrale unica di committenza della Sicilia, I finanzieri hanno trovato 70 mila euro in contanti.