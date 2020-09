Orlando chiede all’assessore Razza “aggiornamenti costanti sulla situazione sanitaria” in città

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha inviato una lettera all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza chiedendo “aggiornamenti costanti sulla situazione sanitaria” in città.

“E’ un momento di grave apprensione da parte della popolazione per l’evolversi in peggio della situazione legata al Covid-19 su tutto il territorio regionale – scrive Orlando -. Credo che sia fondamentale, in spirito di collaborazione istituzionale, condividere ogni utile informazione anche alla luce delle competenze specifiche in materia sanitaria che la legge affida ai sindaci. A tal fine, sarei grato se volesse comunicare a tutte le strutture e aziende vigilate dall’assessorato ed operanti nel territorio di Palermo la necessità di fornire con regolarità e tempestività a questa amministrazione ogni utile informazione circa l’andamento dei contagi nonché sul livello di occupazione dei posti letto Covid-19 o comunque destinati a terapia intensiva, sub-intensiva e di degenza nelle strutture ospedaliere cittadine”.