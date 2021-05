Orlando “Salvini non vuole le riforme? Scherza col fuoco”

MILANO (ITALPRESS) – "Ci eravamo spiegati male, io avevo capito che questo governo serviva a fare le riforme". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, incontrando la stampa a Milano, riguardo all'affermazione del leader della Lega Matteo Salvini per il quale il governo Draghi non deve riformare giustizia e fisco. "L'Europa – ha continuato – ci ha dato delle risorse per farle e probabilmente dobbiamo un po' chiarirci, perché mettere a repentaglio 200 miliardi che sono arrivati perché oggi si dice che non si vogliono più fare le riforme, credo che sia scherzare con il fuoco e con il destino degli italiani". Alla domanda dei cronisti se Salvini debba ritirare i propri ministri dall'esecutivo, Orlando ha risposto: "Questo non sta a me dirlo. Dovrebbe chiarirsi le idee". (ITALPRESS). bla/sat/red 17-Mag-21 13:09