Ottimizzare la relazione tra turismo e web: lunedì 28 webinar Unioncamere

“Come ottimizzare la relazione tra turismo e web per non perdere il contatto con i propri clienti e per attirarne di nuovi” è il tema del webinar promosso da Unioncamere Sicilia che si svolgerà lunedì prossimo 28 settembre dalle ore 10 alle 11.30.

“Abbiamo pensato all’organizzazione di questi momenti – spiega il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace – per accompagnare le imprese turistiche attraverso strumenti concreti utili a poter affrontare, con maggiore consapevolezza e con soluzioni utilizzabili, alcuni aspetti della crisi che sta subendo il comparto. Sono tante le opportunità offerte dalle nuove tecnologie – aggiunge Pace – e in una fase così delicata come quella che il settore del turismo vive ormai dai primi di marzo dobbiamo battere tutte le strade possibili per venire fuori da questa situazione”.

Il webinar, coordinato da Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, sarà tenuto da Marco Baroni, socio fondatore, amministratore delegato e direttore servizi web di Titanka. Da più di 20 anni sviluppa progetti web e coordina sviluppatori, grafici e esperti di web marketing. Baroni svolge attività di consulenza per PMI, enti e istituzioni nazionali, aziende del settore turistico e ricettivo e grandi realtà internazionali. A seguire le imprese potranno rivolgere domande.