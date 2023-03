P.A., Zangrillo “150mila assunzioni all’anno fino al 2026”

MILANO (ITALPRESS) – Il 2023 è cruciale per il rilancio della pubblica amministrazione. Lo sottolinea il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, in un'intervista al Corriere della Sera. "A livello centrale abbiamo inserito 500 tecnici ed esperti. E a livello decentrato abbiamo dotato i piccoli comuni dei fondi per assumere i tecnici. Ma è vero, stiamo incontrando difficoltà, come del resto succede nel settore privato. Le persone oggi sono molto più attente a valutare le condizioni offerte e le opportunità di crescita professionale", spiega. "Dal 2021 abbiamo ripreso ad assumere e nel 2022 sono entrate nella Pa 170mila persone, di cui 156 mila per sostituire chi è andato in pensione e il resto per aumentare l'organico – afferma Zangrillo -. Anche quest'anno e fino al 2026 abbiamo in programma una media di 150mila assunzioni l'anno. Si tratta di contratti a tempo indeterminato". Secondo Zangrillo "non basta conoscere alla perfezione norme e procedure, bisogna fare lavoro di squadra. E qui la formazione è centrale. Per questo lanciamo la piattaforma Syllabus, una svolta. Come prevede il mio atto di indirizzo, tutte le amministrazioni dovranno prevedere minimo 3 giorni di formazione all'anno, durante l'orario di lavoro, per tutti i dipendenti pubblici su tre aree: la digitalizzazione, l'aggiornamento amministrativo, i soft skills", evidenzia. "Ciascun dipendente sceglierà le materie di formazione e sosterrà un esame di ingresso per testare il suo livello. Riceverà quindi dalla piattaforma un programma personalizzato di formazione, con anche momenti di verifica, compresa quella finale". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/red 24-Mar-23 08:43