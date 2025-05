Palella Holdings acquisisce “La Sicilia”

CATANIA (ITALPRESS) – Passaggio di testimone nell’editoria siciliana. Il quotidiano “La Sicilia” passa ufficialmente dal gruppo Ciancio Sanfilippo a Palella Holdings, il family office guidato dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella. L’operazione include anche la società editrice e la quota del quotidiano nella compagine dell’Ansa.

“È una svolta storica per l’editoria siciliana – dichiara Palella -. Torno nella mia terra con l’obiettivo di investire concretamente nel futuro del giornale e contribuire al rilancio dell’Isola con una comunicazione libera, moderna e positiva”.

Originario di Acireale e da anni residente negli Stati Uniti, Palella è alla guida di un gruppo attivo su scala internazionale. “Abbiamo scelto di affidare il nostro giornale a un imprenditore giovane e visionario come Salvatore Palella – afferma la famiglia Ciancio – certi che saprà accompagnare La Sicilia verso nuovi traguardi, nel segno di tradizione e innovazione”.

Una nuova era, dunque, per una testata che ha segnato la vita culturale e civile della regione, come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario del quotidiano. Il piano della nuova proprietà prevede un ampio rilancio tecnologico – con il lancio di una nuova app e di una piattaforma digitale avanzata – e una strategia editoriale volta a valorizzare il brand Sicilia, con un occhio di riguardo ai milioni di siciliani nel mondo, in particolare negli Stati Uniti. L’acquisizione è avvenuta tramite il Sicily Investment Fund e la costituzione della nuova società editoriale, che vede Gianluca Spriano nel ruolo di Amministratore Delegato.

Inclusi nell’operazione anche investimenti sul patrimonio immobiliare rilevato, tra cui la storica Centrale del Latte di Catania e la nuova sede del quotidiano: un prestigioso edificio in zona residenziale che diventerà il simbolo della rinascita editoriale e culturale della testata.

