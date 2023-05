Palermo, accordo con la Rap. Reset si occuperà del diserbo delle strade

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della RAP Giuseppe Todaro e quello della Reset Fabrizio Pandolfo hanno definito il nuovo accordo di programma che vedrà la Reset per conto della Rap al lavoro nelle otto Circoscrizioni della città di Palermo per il diserbo delle strade. La firma è avvenuta su input del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore all’Ambiente Andrea Mineo.

L’avvio delle attività è previsto per lunedì prossimo.

Entro il mese di luglio la Reset dovrà diserbare 600 chilometri di strade di tutte le circoscrizioni per due volte. Alla Rap restano in carico alcune vie rimaste in questa prima fase escluse. Saranno rimossi inoltre gli ingombranti abbandonati sulle strade da diserbare per velocizzare l’intervento della Reset.

“E’ un piano importante – commenta il presidente della Rap Giuseppe Todaro – che prende spunto dalle posizioni espresse dall’Amministrazione comunale e riporta in piena attività un servizio, come il diserbo, fondamentale per la città non solo da un punto di vista estetico, ma anche per la tutela e la salvaguardia della salute. Mi piace inoltre sottolineare la prosecuzione di un percorso di piena collaborazione con Reset. Quando le aziende del Comune di Palermo riescono a dialogare e a lavorare insieme, ne beneficiano i servizi, i conti pubblici e soprattutto la cittadinanza. Ben vengano, quindi, sinergie come questa, che ci consentono di fronteggiare anche la momentanea mancanza di personale in pianta organica e la necessità di dedicare risorse a tutte le attività”.

“La città – commenta il presidente della Reset Fabrizio Pandolfo – ha bisogno di un nuovo impulso nella gestione dei servizi. E in un momento in cui le problematiche legate ai conti e all’evasione delle tasse mettono in serie difficoltà i bilanci delle partecipate, la collaborazione tra aziende diventa fondamentale per migliorare l’attività e rendere più efficiente il nostro lavoro”.

“L’accordo tra le due società partecipate del Comune è teso ad avviare una nuova fase di strategie di lavoro, in modo da dare risposte sempre più puntuali alla città. Inizia così una sperimentazione di un percorso che mira anche a un coinvolgimento più forte dei rappresentanti delle circoscrizioni”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

In questi giorni, sono in corso riunioni tra il presidente della Rap e i rappresentanti delle Circoscrizioni per conoscere le problematiche del territorio e stilare programmi, migliorare i servizi, avviare collaborazioni e sinergie tra le istituzioni e il territorio e sensibilizzare i cittadini al senso civico e al rispetto del proprio quartiere.

Da lunedì il programma dettagliato delle attività di diserbo sarà visionabile nei siti istituzionali di Rap e Reset.

