Palermo: arriva a Marina di Villa Igiea il “Seacily”, Salone Nautico siciliano

Il Seacily, il grande Salone Nautico siciliano, torna a Palermo al Marina Villa Igiea per la sua quinta edizione. Da domani fino a domenica, un fitto programma di incontri, conferenze e workshop in compagnia dei maggiori esponenti del settore nautico e non solo. Organizzato da Assonautica Palermo, sezione provinciale di Assonautica Italiana, e patrocinato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, il Seacily2022 ospiterà oltre 100 brand nazionali e internazionali, imbarcazioni esposte a terra e a mare, dibattiti sul tema dell’ambiente marino, del turismo nautico, del patrimonio sommerso. Un nuovo layout per un appuntamento, ormai collaudato, capace di unire all’esposizione delle barche e alle prove a mare la realizzazione di numerose attività tese alla valorizzazione della blue economy.

Domani, alle 10, la manifestazione aprirà i battenti con il convegno su “Nautica, reti e digitalizzazione: la blueconomy in Sicilia” cui parteciperanno, tra gli altri, di Renato Schifani, presidente della Regione siciliana; Raffaele Macauda, direttore Direzione marittima della Capitaneria di porto; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Alessandro Albanese, commissario straordinario della Camera di Commercio di Palermo ed Enna; Francesco Di Filippo, vicepresidente vicario Assonautica Italiana; Piero Formenti, vicepresidente Confindustria Nautica; Carlo Ramo, past president Assonautica Palermo; Andrea Ciulla, presidente Assonautica Palermo. Sarà presente anche Sergio Davì, comandante e testimonial del Salone.

Nel pomeriggio, alle 16,30, verrà presentata la mostra dei lavori realizzati durante i laboratori galleggianti di “Palermo e Cefalù dal Mare” per il “Fabriano Festival del Disegno All Around 2022!” e interverranno Alfonso Lo Cascio, presidente di BCsicilia, Catia Sardella e Valeria Di Chiara, ideatrici e curatrici del progetto. Durante il resto della giornata (su prenotazione) sarà possibile effettuare prove e simulazione di vela a cura della Lega Navale Italiana, Palermo; visita della Motovedetta della Guardia Costiera; prove e simulazioni di kayak con il Circolo Nautico Palermo.

Per la diffusione del digitale nelle Micro Piccole Medie Imprese di tutti i settori economici sarà inoltre a disposizione dei visitatori fino al 6 novembre lo sportello Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna che presenterà i servizi di digital assessment. Durante la manifestazione, la Camera di Commercio sarà presente con lo stand del Punto Impresa Digitale e sarà l’occasione per far conoscere a tutti gli operatori presenti i servizi gratuiti erogati dal Pid ed analizzare il proprio grado di maturità digitale tramite gli strumenti di digital assessment.

“Anche quest’anno la Camera di Commercio è presente al Seacily con un proprio stand, è l’occasione per presentare i servizi offerti dal Punto Impresa Digitale che nel prossimo triennio avrà una mission inclusiva e sostenibile attraverso la trasformazione digital ed ecologica – sottolinea Alessandro Albanese, commissario straordinario della Camera di Commercio Palermo Enna – La “doppia transizione” è infatti considerata uno dei capisaldi della ripresa post Coronavirus del nostro Paese ed avrà impatti significativi sulla competitività e sulla crescita internazionale, come evidenziato dal rapporto Desi 2022 – Digital Economy and Society Index della Commissione Europea che sottolinea come: “I progressi che il nostro Paese sarà capace di compiere nei prossimi anni verso la transizione digitale, ecologica e la sostenibilità saranno cruciali per consentire all’intera UE di conseguire gli obiettivi del decennio digitale per il 2030”.

“Durante la manifestazione Seacily chiunque voglia mettersi alla prova e scoprire il proprio livello di digitalizzazione potrà farlo grazie ai servizi di assessment del PID – evidenzia Guido Barcellona, segretario generale della Camera di commercio -. I cittadini potranno usufruire gratuitamente del Digital Skill Voyager, un test dal quale si accede dal portale www.dskill.eu e dove sarà possibile scoprire se si è un neofita-digitale oppure un digital-leader.”

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen .

L’ingresso al Seacily è gratuito, previa registrazione per l’acquisizione del biglietto all’indirizzo https://saloneseacily.it/ ticket-2022/