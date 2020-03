Palermo: assalto al supermercato di via Libertà per comprare derrate alimentari

Assalto ai supermercati a Palermo, come in altre città dopo i provvedimenti del governo per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. In particolare lunedì sera, sotto una pioggia battente, decine di persone hanno preso d’assedio l’ingresso di un noto supermercato di via Libertà che resta aperto h24.

Le rassicurazioni del responsabile del supermercato rispetto al fatto che le derrate alimentari non sarebbero terminate nei prossimi giorni non sono state sufficienti perché i clienti hanno acquistato in modo compulsivo pane, carne, pasta e soprattutto acqua.

E’ l’effetto, dell’immotivata paura, dopo l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della pubblicazione del DPCM che allarga a tutto il territorio nazionale i provvedimenti restrittivi per controllare il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus Covid-19.