Palermo, Bereszynski si presenta “Voglio dare una mano in campo e fuori”

PALERMO (ITALPRESS) – È arrivato a Palermo da pochi giorni, ma nonostante tre mesi da svincolato si sente pronto per dare il proprio contributo fin da subito: Bartosz Bereszynski vuole farsi valere, in termini di esperienza e leadership, in un contesto che punta dritto al ritorno in Serie A. Il polacco, ex capitano della Sampdoria e vincitore di uno scudetto con il Napoli nel 2023, è stato presentato al centro sportivo di Torretta: “Ho visto allo stadio la partita con il Bari e i tifosi mi sono sembrati davvero attaccati alla squadra: speriamo di dargli grandi soddisfazioni. Fare parte di questo progetto è davvero importante per me, voglio dimostrare di poter aiutare la squadra sia in campo che fuori”.

A Udine in Coppa Italia non ha giocato, rimanendo in Sicilia per trovare la miglior condizione, ma per Bereszynski “meritavamo qualcosa in più e i segnali positivi sono stati tanti: i miei compagni hanno dimostrato che tutti meritano di giocare sempre. Mi dispiace che non abbiamo passato il turno, perché soprattutto nel primo tempo ci sono state tante occasioni per segnare”.

Il polacco racconta poi com’è nata la trattativa, alla base della quale c’è il suo rapporto di lungo corso con il direttore sportivo Carlo Osti (i due hanno condiviso insieme l’esperienza in blucerchiato): “Il primo contatto con il Palermo è stato un paio di settimane fa: ho sentito Osti che mi ha prospettato questa opzione, con lui abbiamo passato tanti anni insieme e questo ha aiutato. Il progetto mi ha convinto subito e sono contento di questa opportunità”. Prossimo obiettivo dare un contributo in campo, magari già sabato a Cesena: “Anche se ero svincolato mi sono allenato da solo e non ho problemi fisici, poi deciderà Inzaghi quando e se chiamarmi: per quanto mi riguarda sto benissimo. Ho giocato sia da braccetto che da terzino che da esterno a tutta fascia: decide il mister dove mettermi, io sono disponibile a fare tutto quello che mi chiede”.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).