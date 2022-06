Palermo, black out tra Addaura e Vergine Maria: Cid avvia class action

PALERMO (ITALPRESS) – Diversi black out, spesso anche notturni e della durata anche di alcune ore, si sono verificati in questi giorni nella zona compresa tra l’Addaura e Vergine Maria a Palermo. Per questo l’Associazione CID (Centre For International Development), che si occupa di tutela dei consumatori, ha deciso di proporre una “class action” contro E-distribuzione per i disservizi che le zone interessate stanno accusando, grazie all’assistenza dello Studio Legale Palmigiano e Associati. “Al di là dei disagi nelle abitazioni – spiega Alessandro Palmigiano, che rappresenta l’Associazione – ieri i disservizi hanno riguardato anche i locali della zona che non hanno potuto lavorare, proprio nel periodo dell’anno durante il quale hanno maggiori richieste, con possibili danni anche per il cibo contenuto nei locali frigo che rischia, con queste temperature, di deteriorarsi provocando ingenti perdite economiche”. Per questo, l’Associazione propone a tutti coloro che fossero interessati, di inviare una copia della bolletta dell’utenza elettrica e, ove vi fossero ulteriori danni, una elencazione e una breve descrizione alla mail cidpalermo@libero.it per raccogliere le istanze. Al distributore, se non saranno provate circostanze eccezionali, verrà richiesto il risarcimento dovuto per legge e di porre comunque rimedio ai continui guasti ingiustificabili, soprattutto in un momento storico in cui famiglie e imprese sono gravate da bollette abnormi.

(ITALPRESS).

– foto Ufficio Stampa Studio Legale Palmigiano –