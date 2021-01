Palermo: bonificata dalla Rap la discarica di vicolo Nuovo

“Grazie all’intervento della Lega, vicolo Nuovo, in salita Artale, a poche centinaia di metri dalla Cattedrale, non è più una discarica, come è stata negli ultimi 30 anni”. Lo dice il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda che ha perorato l’intervento di bonifica assieme alla consigliera della Prima circoscrizione, Maria Pitarresi.

“Il vicolo nel cuore del centro storico – spiega Igor Gelarda – è stato ripulito da rifiuti di ogni tipo. Si tratta purtroppo di un vicolo fortemente degradato, come tutta la zona circostante , con la presenza di palazzi antichi che vanno ripresi e messi in sicurezza. La pulizia del vicolo Nuovo è una piccola goccia nel mare, ma è sicuramente un segnale che abbiamo voluto dare a tutti quei cittadini che vivono in quella zona. E a tutti i palermitani per dire che questa è la nostra idea di centro storico. Un centro storico rivalutato, recuperato e ripulito a 360 gradi – aggiunge Gelarda – anche quello che è negli angoli più nascosti. E non solo le parti sotto i riflettori. Un ringraziamento speciale va al direttore della Rap Roberto Li Causi e al responsabile del settore igiene al suolo Giovanni Acquaviva”, conclude Gelarda.