Palermo: botte da orbi tra marito e moglie, distrutti auto e scooter

Marito e moglie si separano in tempi di coronavirus e l’uomo torna dalla madre, portando con sé la carta del reddito di cittadinanza. Rimasta senza soldi, la donna con un’amica è andata dal marito per riavere la carta. Ne è scaturita una rissa in strada, tra la via Veneziano e la via Florio, con tre feriti: la coppia e la madre dell’uomo.

Altre persone sono intervenute. Danneggiati a colpi di catena e punteruolo anche un motorino Piaggio Liberty e un’auto Fiat 500, di proprietà dei due. Le due donne sono state portate ai pronto soccorsi del Policlinico e dell’Ingrassia, l’uomo è stato medicato dai sanitari del 118. La donna è rimasta ferita alla testa. Nella rissa sono rimaste coinvolte diverse persone tra cui la madre del marito. I tre sono stati identificati e denunciata dalla polizia che è arrivata in massa per riportare la calma. (ansa)