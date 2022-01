Palermo calcio: dall’Empoli arriva in prestito il centrocampista Damiani

Il centrocampista Samuele Damiani, 24 anni, è un nuovo giocatore del Palermo. Arriva in rosanero in prestito, con diritto di riscatto, dall’Empoli. In questa stagione in A della squadra toscana non ha trovato spazio non riuscendo a mettere insieme nemmeno una presenza; nello scorso campionato di B ha totalizzato 19 spezzoni di partita disputandone solamente due per intero.

Con l’attuale allenatore del Palermo, Silvio Baldini, Samuele Damiani ha già lavorato alla Carrarese nel campionato 2019/20 giocando 26 partite di campionato in C, tutte da titolare. Damiani, che ha indossato anche le maglie di Lucchese e Viterbese, è arrivato a Palermo (che milita nel campionato di Serie C) questa mattina, ha sostenuto le visite mediche e i test anticovid. Sarà a disposizione della squadra da sabato domani.