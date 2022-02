Palermo, Carolina Varchi (FdI): “Un onore essere candidata sindaco da FdI”

“Per me è un onore il fatto che il mio partito mi abbia scelto come candidata a sindaco della mia amata città, che è per altro una delle cinque città più importanti d’Italia. È la città dove sono nata e dove sto crescendo la mia bambina, che ha solo un anno. Se i palermitani mi daranno fiducia cercherò di cambiare le cose e renderle migliori per il futuro di mia figlia e per il nostro futuro. In questi giorni ho già incontrato tantissimi cittadini, rappresentanti di categorie, associazioni del mondo delle imprese e sindacati. La mia intenzione è quella di continuare a farlo”. Lo ha detto a LaPresse Carolina Varchi, nome che il partito Fratelli d’Italia ha avanzato per le amministrative di Palermo, come candidata a sindaco.

“Ho sentito parlare tanto, nei giorni scorsi, di centrodestra diviso – prosegue Carolina Varchi – sia a livello regionale che a livello comunale in riferimento a Palermo. In realtà però non vedo nei fatti questa spaccatura. A livello regionale tutti i partiti fanno parte con orgoglio del governo Musumeci e lavorano per la sua prosecuzione.Ritengo oltretutto che Forza Italia sia parte integrante di questa coalizione ed in merito alla candidatura di Gianfranco Miccichè credo che sia opportuno ragionare tutti insieme, per capire da che parte sta il centrodestra”, conclude la Varchi. (LaPresse)