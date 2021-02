Palermo, centrodestra unito: “Stop ordinanza pista ciclabile via Campania”

Stop all’ordinanza del Comune di Palermo che prevede le piste ciclabili nel tratto compreso tra i viali Campania, Emilia, via Ausonia e viale Praga. A chiederlo in maniera compatta è il centrodestra riunitosi stamattina, dopo l’avvio dei lavori di ieri in città. I gruppi di Forza Italia, Udc, Lega, Diventerà bellissima, Fratelli d’Italia e gruppo misto “esprimono perplessità sul provvedimento” e si dicono preoccupati “per la sicurezza, perché si tratta di aree densamente urbanizzate. Considerata la presenza di vari distributori di benzina in tutta la zona, c’è un elevato rischio di sicurezza per abitazioni e esercizi commerciali”.

“Non siamo contro la mobilità green – spiegano – ma questa ordinanza, per l’ennesima volta, non è stata concertata né con il Consiglio comunale, né con i cittadini, né con i commercianti. Per ripartire, vista la crisi economico-sociale provocata dall’epidemia da Covid, la città ha bisogno di ben altro in questo momento”.

“Non siamo contro la mobilità sostenibile o contro le piste ciclabili e gli amanti delle due ruote – aggiungono – ma chiediamo lo stop del provvedimento, in attesa di un necessario e approfondito dibattito in aula”, concludono.