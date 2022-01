Palermo, Chinnici: “Orlando ha coperto i buchi in bilancio con i ristori”

“Il sindaco Leoluca Orlando, senza che nessuno lo sapesse, ha usato 86 milioni destinati ai commercianti colpiti dalla pandemia per coprire i buchi di bilancio. Sono 31 milioni del 2020 e 55 milioni del 2021 che avrebbero dovuto ridare ossigeno a un’economia cittadina in crisi e invece sono finiti nella voragine dei conti comunali che comunque sono andati in rosso, nonostante altri 69 milioni previsti dal decreto fiscale”. La denuncia è di Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale.

“La circostanza emersa oggi durante i lavori del consiglio – aggiunge – conferma il totale scollamento di questa amministrazione dalla città che, pur di salvarsi dai propri errori, usa i soldi dei ristori. Una sola parola: vergogna”, conclude Dario Chinnici.