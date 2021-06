Palermo: chiusura ponte Bailey, botta e risposta tra Catania e Chinnici

“Non ci sarà alcuna chiusura del ponte Bailey della Guadagna, come impropriamente affermato da due fantasiosi e disinformati consiglieri comunali che, nella smania di apparire, hanno diffuso informazioni distorte e prive di qualsiasi fondamento. La società Terna, in una nota formale inviata agli uffici del Comune di Palermo, ha smentito formalmente la chiusura del ponte Bailey. Appare disdicevole, oltre che istituzionalmente scorretto, diffondere notizie che non trovano rispondenza con la realtà: questo imbarazzante scivolone servirà anche in futuro, alla cittadinanza e agli organi di informazione, a valutare la credibilità del profluvio di comunicati stampa di questi due consiglieri comunali”. Lo dice in una nota l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania.

“La chiusura del ponte Bailey che oggi era stata annunciata verbalmente dal direttore del cantiere, a dispetto di quanto affermato da un improvvisato assessore, è stata evitata soltanto grazie alla nostra segnalazione: se non avessimo sollevato il caso, accendendo i riflettori su una periferia dimenticata dall’amministrazione comunale, la circolazione sarebbe andata in tilt più di quanto non sia successo oggi nell’indifferenza di chi dovrebbe occuparsi di smaltire il traffico e non di congestionarlo ulteriormente”. Ribatte così a Catania, Dario Chinnici, capo gruppo Italia Viva. “Rimaniamo in attesa dei lavori sul ponte Oreto e sul sottopasso di via Crispi, così come della viabilità alternativa al ponte Corleone: di questi fallimenti la cittadinanza e gli organi di informazione hanno già avuto ampia conferma in passato e, ahinoi, l’avranno anche in futuro”, conclude Chinnici.