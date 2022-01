Palermo: Cisl vuole l’aumento del monte ore dei lavoratori del Comune

Cisl Funzione pubblica sul piede di guerra per la questione che riguarda l’aumento del monte ore dei lavoratori part time del Comune di Palermo, il cui incremento dell’orario di lavoro è all’interno del piano di riequilibrio attualmente in discussione a Sala delle Lapidi.

“Continuiamo a dare il pieno e incondizionato sostegno fino in fondo alla vertenza intrapresa per la stabilizzazione dei lavoratori Asu e la contrattualizzazione a tempo pieno dei lavoratori part-time del Comune di Palermo – dice in una nota il sindacato -. Manteniamo con coerenza la nostra posizione esposta in tutte le sedi, prefettura compresa, cioè stabilizzazione lavoratori Asu, incremento orario dei lavoratori part-time (nessuno escluso) a 34 ore entro maggio prossimo (data in cui si auspica siano stati approvati, da questa amministrazione in carica, i necessari atti e strumenti finanziari), utilizzando le risorse del personale cessato negli anni precedenti e le economie dei 55 milioni finanziati dallo Stato; ed ancora contestuale sottoscrizione del contratto giuridico di trasformazione contratto a 36 ore dal 2023. Proposta tecnicamente fattibile e di più semplice realizzazione se c’è la volontà politica, senza ulteriori indugi e mistificazioni, sull’utilizzo delle risorse dei pensionamenti”.

Cisl Funzione pubblica con Mario Basile, responsabile dipartimento sostiene che “sono evidenti a tutti gli inciuci e le strategie sotterranee per realizzare obiettivi sulla pelle dei lavoratori e i cittadini palermitani. Il sindaco Orlando, la giunta comunale ed i consiglieri comunali – aggiunge il sindacato – devono sapere che se non sarà questa amministrazione a fare le scelte giuste, assieme ai lavoratori, avremo memoria di tutto questo, non ci fermeremo e proseguiremo nella vertenza senza tregua e senza sconti per nessuno”.

Nel pomeriggio manifestazione di protesta dei lavoratori davanti a Palazzo delle Aquile e domani assemblea generale per decidere le altre iniziative da intraprendere.