Palermo: Consiglio comunale restituisce agli uffici delibera su pedonalizzazioni

Il Consiglio comunale ha restituito agli uffici la delibera sulle pedonalizzazioni. A favore del rinvio hanno votato in 18: tutte le opposizioni, compresi alcuni consiglieri di Italia Viva, che fa parte della maggioranza. Due gli astenuti e 10 i contrari. Assente in aula l’assessore alla mobilita’ e ambiente Giusto Catania.

Nel giro di due giorni Orlando è costretto a incassare il secondo colpo da parte del consiglio comunale che, proprio ieri, aveva votato la “mozione Ferrandelli” per bloccare la Ztl e le zone blu dedicate al parcheggio fino alla fine dell’emergenza coronavirus. Il mal di pancia dei renziani, si somma a quello del Partito Democratico e del consigliere di Azione, oltre agli orlandiani di Avanti Insieme che ieri si erano divisi. Adesso, il sindaco potrà andare avanti grazie alle ordinanze che permettono l’istituzione di aree pedonali, ma il rinvio agli uffici di oggi segna una spaccatura nella maggioranza.

“Ho preso atto del fatto che oggi il Consiglio Comunale, in assenza di contraddittorio con l’assessore competente, ha restituito agli uffici una delibera importante per l’istituzione di aree pedonali necessarie a sostenere l’attività di esercenti e imprenditori. Ho chiesto agli assessori di dare la massima disponibilità a partecipare ai lavori del consiglio per spiegare il contenuto e l’importanza di questa, come di tutte le delibere proposte dalla Giunta, concordando con la presidenza dello stesso Consiglio una o più sedute”. Lo dice in una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il voto d’aula che restituisce agli uffici la delibera sulle pedonalizzazioni.

Italia Viva, che è nella maggioranza, ha votato con le opposizioni. “Nel merito di questo provvedimento sono certo del sostegno che la maggioranza del Consiglio darà alle pedonalizzazioni e che sarà presto individuato il modo più agile perché queste possano essere istituite”, conclude il sindaco. Dure le opposizioni. “Una città che va avanti per spot e improvvisazioni è solo una città caotica e invivibile – scrive sul proprio profilo Facebook Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale e leader di + Europa -. Siamo a favore delle pedonalizzazioni ma le vogliamo anche nelle borgate, nelle periferie, pianificando tutto all’interno del piano del traffico”.

“Il voto di oggi – dice Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune – conferma la linea di rottura provocata ieri sulle ztl. La convergenza di Italia Viva sulle posizioni della minoranza delinea un quadro politico nuovo all’interno del consiglio ma assolutamente chiaro. Per qualcuno il progetto è cambiato. Gli attacchi continui all’assessore alla mobilità e alle scelte politiche della giunta e della maggioranza nascondono una visione diversa di città”.

“Chiedo al sindaco, garante della maggioranza – conclude – di prenderne atto per capire come continuare l’esperienza di governo”. Nessuna replica da Italia Viva. Nel frattempo, le opposizioni si preparano alla battaglia: stanno, infatti, perfezionando la mozione di sfiducia al sindaco Orlando che verrà depositata al segretario generale entro Ferragosto per essere discussa in settembre. (Ansa).