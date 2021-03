Palermo: contagi in aumento, in Settima circoscrizione stop ai mercati

Dopo l’aumento dei contagi nel territorio della settima circoscrizione a Palermo – dati forniti dall’Asp – il sindaco Leoluca Orlando ha deciso una serie di misure di intervento specifiche per quell’area a partire da domani e altre misure che riguardano tutta la città come il divieto di vendita di alcolici di qualsiasi gradazione dopo le 18, da parte di esercizi e attività commerciali di qualsiasi tipologia.

Leoluca Orlando emetterà una apposita ordinanza, concordata con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la quale sospende i mercati nei quartieri Arenella, Partanna, Zen e Sferracavallo, nonché quello di via Jung limitrofo all’Arenella, da domani fino al 17 marzo compreso.

Nella stessa circoscrizione da venerdì, prenderanno avvio alcune attività di informazione e sensibilizzazione rivolte sia ai cittadini positivi sia alla generalità della popolazione. Sarà anche potenziato, in collaborazione con la Protezione Civile e con gli enti del Terzo Settore, il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai nuclei familiari in quarantena per la fornitura di pasti, medicinali e generi di prima necessità.

“Purtroppo il contagio non si arresta – dice il sindaco Leoluca Orlando – anzi a Palermo, e in particolare in alcune zone, si continua a registrare un preoccupante aumento. Segnale che le misure fin qui adottate non sono ancora sufficienti. Ancora una volta, col supporto e la condivisione del Comitato Provinciale, rivolgo un appello forte ai cittadini, alle categorie produttive, al Terzo settore perché prosegua la collaborazione e l’impegno di tutti per arrestare il questo preoccupante trend. Un impegno che vede le istituzioni unite e in sintonia, ma che ha bisogno del pieno supporto dei cittadini. In tutti i quartieri – conclude Orlando – saranno rafforzate tutte le azioni di supporto alle famiglie più in difficoltà, ancora una volta per dare un chiaro segnale sull’impegno che tutta la nostra comunità”.