Palermo: corso di formazione per candidati al Comune e alle circoscrizioni

Un corso tecnico operativo per quanti intendano candidarsi alle cariche di consigliere comunale o di presidente, consigliere di circoscrizione, nel corso delle elezioni amministrative che si svolgeranno a Palermo il prossimo anno. A promuoverlo e’ P.R.U.A. (Progetto Risorse Umane per l’ Autonomia), associazione senza scopo di lucro fondata nel 2001, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo.

“Il corso – si legge in una nota – vuole essere una risposta a quanto richiesto a gran voce dalla società civile affinché i consiglieri, già in fase di candidatura, siano portatori di competenze certificate adeguate a governare i processi decisionali della città di Palermo, anche in considerazione dei tempi di incertezza e di grave difficoltà che si profilano per il Paese, dopo la crisi derivante dalla pandemia tuttora in corso e della gestione delle ingenti risorse messe a disposizione dal Pnrr”.

Il programma è articolato in più aree tematiche (Statuto e regolamenti, politiche e strumenti di pianificazione del territorio e del decentramento, di solidarietà sociale, accoglienza inclusiva ed integrazione, di pianificazione economico/finanziaria, di comunicazione istituzionale, di redazione degli atti, di rapporti funzionali con le altre Istituzioni ecc.), prevede la partecipazione di massimo trenta persone che avranno superato il colloquio motivazionale.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, unitamente al proprio curriculum vitae, all’indirizzo formazione@associazioneprua.it entro e non oltre il 20 ottobre 2021.