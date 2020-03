Per il contrasto al coronavirus è stata avviata a Palermo la sanificazione delle strade. In azione le squadre della Rap. I primi assi viari interessati dalla pulizia e sanificazione sono stati quelle del centro: piazza Giulio Cesare, via Roma, via Cavour, piazza Castelnuovo, via Ruggero Settimo e piazza Verdi.

Gli interventi di sanificazione nei prossimi giorni riguarderanno altre strade delle zone del capoluogo siciliano.