Palermo, da venerdì 11 nel Parco Uditore la “Casa delle Farfalle”

Hanno già iniziato a prendere il volo in attesa dei visitatori le centinaia di farfalle colorate che rappresentano la vera attrazione della “Casa delle Farfalle” di Palermo. Nel capoluogo siciliano la primavera viene in anticipo, da questo venerdì 11 marzo, quando per la prima volta la mostra faunistica itinerante sarà aperta all’interno del bellissimo Parco Uditore.

Nel luogo simbolo di riscatto sociale e di amore per la natura, natura che pur all’interno di un’area urbana viene finalmente preservata dall’uomo, la “Casa delle Farfalle” trova il suo habitat naturale.

La scelta dell’ideatore e curatore del progetto, Enzo Scarso, infatti è quella di offrire ai visitatori uno spazio più informale, rispetto ad una sede museale di tre anni fa, e consentire loro, dopo il viaggio di scoperta del giardino tropicale urbano, di godere degli spazi naturali, dei percorsi ciclo-pedonali, dei 2.000 mq. di area gioco che il Parco ospita, in piena comunione con la natura.

Un team di esperti naturalisti guiderà i fruitori nel viaggio di scoperta, risolvendo dubbi e offrendo approfondimenti e piccole curiosità. Ma si potrà anche partecipare attivamente a laboratori e alle iniziative curati direttamente dalla cooperativa sociale Parco Uditore che si occupa della gestione e della manutenzione del parco 365 giorni l’anno senza l’ausilio di fondi pubblici.

Nata con una finalità didattica, oltre che naturalistica e ludica, la “Casa delle Farfalle” è una mostra faunistica unica nel suo genere. Esempio concreto di rispetto e ammirazione per le meraviglie che la natura offre a chi la sa guardare, l’iniziativa è realizzata in modo da garantire sempre il benessere degli esemplari in ogni fase del progetto. Circondati dallo sfarfallio di centinaia di ali, i visitatori, grandi o piccoli che siano, avranno l’occasione di ammirare la bellezza dei meravigliosi esemplari in mostra, diversi per forma e colori, ma sempre affascinanti.

Ormai nota in città, la “Casa delle Farfalle” è un progetto itinerante che, oltre al capoluogo, ha già toccato Modica, Ortigia e Marsala. Proprio in quest’ultima città quest’anno l’iniziativa sarà presente in contemporanea con Palermo.

All’inaugurazione di venerdì 11 marzo, fissata per le ore 10,30 al Parco Uditore di Palermo, saranno tra gli altri presenti il vicepresidente della Regione Gsetano Armao, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, il presidente della V Circoscrizione di Palermo, Fabio Teresi, il comandante del Corpo forestale della Regione Siciliana, Giovanni Salerno e il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino.

Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive al numero 327 1369233. Per i contatti e le informazioni è invece possibile contattare il numero 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com. Attivi anche i vari canali social su facebook www.facebook.com/casadellefarfallepalermo e instagram www.instagram.com/casadellefarfallesicilia. Main sponsor sono Coop ed Euroform.