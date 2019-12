Palermo: dibattito su Ztl entro il 10 gennaio con Orlando e Catania in Aula

“Entro il prossimo 10 gennaio il sindaco Leoluca Orlando verrà a Sala delle Lapidi per un confronto sulla zona a traffico limitato a Palermo”. Lo affermano i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda, Alessandro Anello e Elio Ficarra.

“L’emendamento che abbiamo presentato con tutta l’opposizione è stato accantonato per problemi tecnici, ma almeno abbiamo ottenuto che prima dell’entrata in vigore della ztl notturna, discuteremo in aula con l’assessore Giusto Catania e con il sindaco di un provvedimento che così per come è stato strutturato non convince assolutamente la Lega, né i cittadini e i commercianti”, concludono Igor Gelarda, Alessandro Anello e Elio Ficarra.