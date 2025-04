Palermo, Dionisi “Col Sudtirol bisogna giocare con umiltà”

PALERMO (ITALPRESS) – Umiltà. È questa la parola d’ordine tracciata da Alessio Dionisi in vista del Südtirol, con l’obiettivo di mantenersi concentrati nel finale di campionato e non soffermarsi sulla bella vittoria di Catanzaro. Il tecnico del Palermo ha parlato in conferenza stampa al centro sportivo di Torretta. “Siamo consapevoli dell’importanza della gara – sottolinea – È il momento più delicato: possiamo arrivare quinti o decimi, dipende da noi. Le partite non sono scritte, il Südtirol è difficile da affrontare e non possiamo pensare che il risultato sia già scritto. Sulla formazione l’idea è di battere il ferro finché è caldo: non dobbiamo discostarci dall’equilibrio di squadra. Potrebbe essere una partita diversa da Catanzaro, il Südtirol ha un’identità ben spiccata: recuperiamo anche Di Francesco e sono contento di poter scegliere tra 21 giocatori, sapendo che veniamo da una partita fatta bene anche da chi è subentrato”.

Dionisi invita poi a “non dimenticare il percorso: potevamo fare di più, ora dobbiamo pensare di arrivare ai play-off. Dal decimo al quinto posto ci sono sei squadre in 6 punti, bisogna lottare e la volontà farà la differenza: non possiamo riempirci la pancia con una vittoria fuori casa, bisogna giocare la prossima partita con umiltà”.

Allo stesso tempo, conclude, “serve il furore: anche la squadra vuole spingere, ma non dobbiamo farci trasportare solo da questo e in alcuni momenti questo aspetto ci manca. Spero che il nostro pubblico ci sostenga: si giocheranno tante partite in casa, ci sarà poco tempo per trovare colpevoli. Ora dobbiamo spingere tutti insieme, abbiamo un sogno piccolo e lontano e se abbiamo delle possibilità le dobbiamo perseguire insieme”.

