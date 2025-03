Palermo, Dionisi “Niente alibi, voglio una squadra serena”

PALERMO (ITALPRESS) – Lasciarsi alle spalle il recente passato e dare una sterzata al campionato per centrare l’obiettivo play-off: questo l’obiettivo tracciato dall‘allenatore del Palermo Alessio Dionisi, in conferenza stampa al centro sportivo di Torretta, in vista sia dell’impegno con la Salernitana che del finale di campionato.

“Sono state due settimane un po’ movimentate, più all’esterno che all’interno – sottolinea Dionisi, – Mi identifico nella squadra e i ragazzi si sono allenati bene, su quello che è uscito ho perso poco tempo perché non mi interessa. Osti ha parlato con me e poi ha riferito tutto, siamo al di sotto delle aspettative e c’è una responsabilità dell’allenatore, ma la responsabilità va divisa e condivisa: non mi tiro indietro e non voglio alibi, quello che mi interessa è vedere una squadra che gioca con serenità, cosa che non ha fatto sempre. Pure io mi sento in discussione, ma le decisioni spettano ad altri; Galassi è una persona di spessore e sa raccogliere l’attenzione del gruppo squadra, le sue parole sono state molto positive e hanno trasferito emozioni importanti”.

Contro la Salernitana, ammette il tecnico, non sarà semplice: “Ci ha già battuto all’andata e in casa ha un’altra marcia: vogliamo esprimere le nostre qualità di gioco, ma ci vuole anche mentalità difensiva e nel finale con la Cremonese non l’abbiamo avuta, abbiamo perso duelli in area e non ce lo possiamo permettere. Ora si gioca con il peso della classifica e tutte le partite sono equilibrate: dobbiamo concentrarci su di noi, perché ad oggi siamo fuori dai play-off e ovviamente vogliamo arrivarci”.

Partendo dal finale sciagurato contro i grigiorossi, Dionisi fa il punto su cosa non sta funzionando nel Palermo: “Abbiamo dei limiti su cui lavorare, ci sono volte che non abbiamo equilibrio all’interno di una partita: l’importante non è chi fa gol, ma quanti ne facciamo e quante partite vinciamo. Rispetto al girone d’andata il numero di gol presi è aumentato e questo ci ha fatto perdere un po’ di punti”.

Infine, sui singoli, “Di Francesco non ci sarà, perché ha avuto un problema che non gli permetterà di venire a Salerno. Senza Verre metteremo in campo un giocatore con caratteristiche diverse, ma sempre con la stessa idea di gioco. Sirigu ha avuto l’influenza, ma ha recuperato dall’infortunio. Nikolaou ancora non si sta allenando con la squadra e ci vorrà un po’ di tempo, Di Mariano da ieri ha ripreso a fare lavoro pieno con il gruppo ed è disponibile: valuterò il suo impiego”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).