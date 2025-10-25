Palermo, donna incinta investita da un pullman: 25enne ricoverata in condizioni gravissime

PALERMO (ITALPRESS) – Drammatico incidente questo pomeriggio a Palermo: una donna di 25 anni, incinta, è stata investita in via Buonriposo e adesso si trova in condizioni gravissime all’ospedale Buccheri La Ferla. A travolgere la giovane, mentre camminava a piedi, è stato un pullman di una linea extraubrana, ora sotto sequestro: molto violento l’impatto, con la donna che adesso è in condizioni gravissime. In corso le indagini da parte della polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente e accettare eventuali responsabilità.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).