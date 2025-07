Palermo, esposto della RAP per denunciare l’abbandono selvaggio di rifiuti nel centro storico

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della RAP Giuseppe Todaro si è recato alla legione Carabinieri, Stazione di Palermo Centro, per depositare un esposto relativo alla problematica degli abbandoni dei rifiuti urbani e ingombranti che giornalmente si reitano, sul suolo pubblico, in particolare nell’area ricadente nel centro storico. Non è la prima volta che l’azienda denuncia queste attività illecite sull’argomento.

Il management ha chiesto alle aree tecniche un report settimanale per procedere con denunce ripetute alle forze dell’ordine, in quanto la RAP non è nelle condizioni di reggere senza una fattiva collaborazione delle autorità competenti questa situazione emergenziale. “Da mesi ormai ci ritroviamo a raccogliere una quantità di ingombranti e di rifiuti abbandonati cento volte superiore a quella prevista dal contratto di servizio – denuncia Todaro – Oltre a un dispendio di forze e risorse non più sostenibile, questa emergenza continua comporta per noi anche un rischio per la tenuta dei conti. Non è più possibile tollerare lo sfregio a cui è sottoposta la città, ma al tempo stesso non posso esporre l’azienda a un danno erariale a causa del malcostume diffuso e del mancato rispetto del bene comune che cresce inesorabilmente, per questo ho deciso di rivolgermi alla legione Carabinieri Sicilia”.

“Negli ultimi mesi, assistiamo a un preoccupante e inaccettabile peggioramento del fenomeno degli abbandoni di ingombranti e di rifiuti solidi urbani. Questa pratica diffusa e indiscriminata non solo arreca un danno all’azienda in termini di attività di recupero e di aumento dei costi di forza lavoro da impegnare per la raccolta e per lo smaltimento, ma pregiudica l’immagine della città e le condizioni igienico-sanitarie in alcuni quartieri di Palermo. Nonostante i ripetuti e continui interventi della RAP, spesso effettuati anche manualmente dalle maestranze, la situazione purtroppo non migliora, tutt’altro”. Secondo Todaro “sono tre, in particolare, i fenomeni che con crescente intensità stanno deturpando il nostro tessuto urbano e mettendo a rischio la vivibilità di alcune zone con un evidente rallentamento dei servizi di igiene pubblica: l’aumento esponenziale della presenza di rifiuti ingombranti abbandonati per strada, la migrazione incontrollata dei rifiuti, che vengono abbandonati senza logica, da un quartiere all’altro o dai comuni limitrofi e l’abbandono sistematico dei rifiuti urbani, in palese spregio delle norme vigenti di igiene ambientale, in quartieri storici e di grande afflusso turistico come la Vucciria, l’Albergheria, la zona di piazza Kalsa, il mercato di Ballarò, il mercato del Capo, la zona di via Montalto e Borgo Vecchio. Questo comportamento – dice ancora il presidente della Rap – non solo vanifica gli sforzi di tutti coloro che rispettano le regole e la raccolta differenziata, ma rappresenta un affronto alla dignità della nostra città e alla salute pubblica”.

L’azienda, lo ricordiamo, ha messo a disposizione della cittadinanza un servizio gratuito di ritiro a domicilio e di conferimento in Centri comunali di raccolta per disfarsi di mobili, elettrodomestici e materassi. Di fronte a questa intollerabile situazione, e dopo attente valutazioni, l’azienda ha ritenuto doveroso procedere con la predisposizione e la presentazione di un esposto-denuncia al Comando Provinciale dei Carabinieri. “Questo atto – conclude Todaro – si rende indispensabile per chiedere alle autorità competenti di fare piena luce su questi episodi altamente lesivi per l’immagine della società con volontà da parte di ignoti di attribuirsi anche un ingiusto vantaggio, auspicando che si possano individuare i responsabili e che tutte le forze sane della città possano adottare con urgenza le misure necessarie a ripristinare il decoro e la legalità. Non possiamo più tollerare che una minoranza incivile e irresponsabile continui a sfregiare Palermo e a compromettere la qualità della vita di tutti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).