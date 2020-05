Palermo, Gelarda (Lega): “E’ questo il modo di tenere piazza del Carmine?”

“La foto di stamattina di piazza Carmine a Ballarò, il contesto nel quale è scoppiata la furibonda rissa tra palermitani e gambiani, testimonia come viene tenuta una piazza del centro storico della città. E’ questo il modo? Ci sono rifiuti ingombranti, c’è spazzatura vecchia di settimane e manto stradale disfatto da tutte le parti”. La denuncia è di Igor Gelarda, consigliere comunale della Lega.

“C’è un evidente ed avanzato stato di degrado, dove i cittadini palermitani ma anche quelli stranieri sono costretti a vivere – sottolinea Gelarda -. Quando affermo che Ballarò può diventare una bomba sociale, intendo proprio questo. Un quartiere abbandonato a se stesso e pieno di povertà, rischia di esplodere in qualsiasi momento, specie se vengono a contatto culture completamente diverse e dove sono migliaia di immigrati che non sono integrati. Non bastano gli incontri di piazza – precisa Gelarda – non bastano le bandiere arcobaleno e le dichiarazioni. Bisogna aiutare tutta quella gente per bene che vive a Ballarò che non tollera più questa situazione. Bisogna aiutare il cuore di Palermo”.