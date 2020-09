Palermo: giovedì si fissa la data su mozione di sfiducia al sindaco Orlando

La riunione della conferenza dei capigruppo in consiglio comunale stabilirà giovedì 3 la data in cui a Sala delle Lapidi si discuterà la mozione di sfiducia presentata lunedì nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Le norme prevedono che la mozione di sfiducia venga posta in discussione e votata non prima di dieci giorni e non oltre i trenta dalla sua presentazione.

“Come Movimento 5 Stelle chiederemo che la mozione di sfiducia venga discussa rapidamente e dal primo giorno utile possibile in base alla legge – dice il capogruppo dei pentastellati a Sala delle Lapidi Antonino Randazzo -. Chiediamo una assunzione di responsabilità politica”. La mozione di sfiducia è stata depositata con la firma di 19 consiglieri comunali. Per l’approvazione saranno necessari 24 voti favorevoli.

“La mozione di sfiducia contro il sindaco Orlando, fortemente voluta dalla Lega, che non condivide nulla delle scelte politiche del sindaco nella gestione della città, è un atto importante, ma che rischia di restare solo un atto politico, una protesta dura, ma senza effetti pratici, se oltre ai 19 firmatari del documento non ci saranno altri 5 consiglieri comunali della maggioranza che non decideranno di votare la mozione di sfiducia”. Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo. “Servono cinque voti in più per mandare a casa Orlando – aggiunge Gelarda – . Come ho fatto in passato, faccio appello anche oggi ai consiglieri di maggioranza che amano questa città e che non possono ignorare che ormai Palermo è allo sfascio. Chi non voterà questa mozione non avrà più scuse, davanti agli occhi dei palermitani, che non vedono l’ora che il sindaco Orlando vada via. Mi appello a tutti in generale, ma in particolare ai colleghi di Italia viva che, nel recente passato, hanno dimostrato di avere una coscienza critica nei confronti dell’operato del sindaco Orlando e della sua giunta. Cinque voti in più – conclude Gelarda – per evitare che il disastro di questa amministrazione Orlando continui per altri due anni”.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, informato della presentazione di una mozione di sfiducia nei suoi riguardi, con una nota ha chiesto al presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, “la immediata calendarizzazione della predetta”, aggiungendo che “lo scrivente e tutti i componenti della Giunta – cosi’ si conclude la nota – non parteciperanno fino a quella data ai lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni”.