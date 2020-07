Palermo: Giunta Orlando, dal 3 agosto riparte la Ztl e si studia un ampliamento

Ripartirà da lunedì 3 agosto, con le medesime modalità pre Covid, la Ztl diurna e notturna nel centro cittadino, a Palermo. Lo ha stabilito la giunta comunale, revocando su proposta dell’assessore Giusto Catania, l’ordinanza che l’aveva sospesa durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19.

Lo scopo, si legge in una nota, è quello di mantenere e preservare l’area del centro storico della città dall’inquinamento atmosferico derivante dalle emissioni di gas di scarico dei veicoli privati, nonché dalle emissioni acustiche.

Inquinamento legato al traffico automobilistico che, in base ai dati allegati alla stessa delibera, ha visto un significativo aumento dopo l’avvio della cosiddetta “Fase 2” a partire da maggio, tornando sostanzialmente ai livelli pre-Covid.

Per non determinare un danno economico ai cittadini che avevano acquistato il pass periodico di accesso, la delibera approvata estende la validità degli stessi pass che danno diritto all’accesso alla Ztl, precedentemente rilasciati e attualmente validi per l’anno 2020 o scaduti nel periodo di attuazione dell’ordinanza: questo periodo è pari a 143 giorni, considerata la riattivazione dei varchi dal 3 agosto.

La Sispi è stata incaricata di procedere all’aggiornamento automatico della data di scadenza. La giunta ha dato, altresì, mandato al servizio mobilità urbana di redigere, entro il 15 ottobre, uno studio che, sulla base degli indicatori derivanti dai dati di inquinanti atmosferici, dei flussi veicolari pubblici e privati e a seguito della chiusura dei cantieri di superficie relativi ai lavori di ampliamento dell’anello ferroviario, sia finalizzato all’attivazione della Ztl2, così come prevista nel vigente Pgtu, valutando i limiti dell’estensione secondo tre opzioni: limite estensione 1 “Piazza Castelnuovo”; limite estensione 2 “Piazza Croci”; limite estensione 3 “Via Notarbartolo”.

Si dovrà anche valutare l’attuazione di tutti i possibili percorsi pedonali di collegamento tra l’area portuale e le zone di attrazione turistico/commerciale del centro storico della città per di agevolare l’accessibilità alle zone più centrali della città con elevati standard di sicurezza stradale.

“Dopo la fine del lockdown – commenta il sindaco Leoluca Orlando – il traffico cittadino ha progressivamente ripreso i suoi ritmi ed è oggi ai livelli pre-Covid, se non addirittura superiore. Un dato preoccupante per la salute dei cittadini e per la vivibilità di ampie aree della città. In questo periodo sono anche giunte importanti conferme della correttezza amministrativa delle procedure seguite dall’amministrazione per approvare e rendere operativa la Ztl centrale. Ora è il momento di cominciare a ragionare in modo attento sulla estensione della zona a traffico limitato al di fuori del centro storico”. (Ansa)