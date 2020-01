Palermo: i lavoratori Almaviva tornano a manifestare, fiaccolata martedì 21

Fiaccolata per il lavoro. Il popolo di Almaviva martedì torna in strada per difendere il proprio posto, mentre è in corso il negoziato tra governo, sindacati, azienda e committenti per impedire nuovi esuberi e tagli di stipendio.

La mobilitazione, voluta dai 2.800 lavoratori e dalle segreterie territoriali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl Telecomunicazioni, è fissata per martedì 21, con raduno alle 18.30, in piazza Vittorio Veneto; a seguire corteo verso via Filippo Cordova, sede di Almaviva.

“La manifestazione richiede il massimo impegno e coinvolgimento di tutti i lavoratori”, sostengono le sigle sindacali.