Palermo, identificato l’autore dell’aggressione con coltello verificatasi in via Isidoro La Lumia

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha identificato il presunto responsabile di un’aggressione verificatasi, in via Isidoro La Lumia, ai danni di un 43enne. Lo scorso lunedì, gli Agenti del Commissariato di “Libertà”, impegnati nel consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, sono intervenuti, su disposizione della locale sala operativa, presso un’attività commerciale della citata via, a seguito della segnalazione relativa a una lite in corso. Sul posto sono giunti tempestivamente anche diversi equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, i quali, dopo aver appurato la presenza di alcune persone all’esterno dell’attività commerciale, hanno notato un uomo sanguinante, con ferite provocate da arma da taglio al braccio sinistro e alla coscia destra. Il 43enne è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito nella prima fase delle indagini, la vittima si sarebbe recata sul posto unitamente a due amici quando sarebbe stata avvicinata, da tergo, da un soggetto travisato che lo avrebbe dapprima strattonato. A seguito di una spinta ricevuta dalla vittima quale reazione istintiva, il 43enne sarebbe stato colpito con un’arma da taglio dall’aggressore, il quale si sarebbe poi rapidamente dileguato. Sono scattate immediatamente indagini della Polizia di Stato che si sono avvalse anche di rilievi effettuati da personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Sicilia Occidentale. Le attività investigative dalla Squadra Mobile hanno consentito di risalire all’identificazione del presunto autore dell’aggressione. Sono tutt’ora in corso ulteriori approfondimenti volti alla completa ricostruzione della dinamica dei fatti ed alla verifica di eventuali ulteriori responsabilità.

