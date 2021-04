Palermo: il Comune offre locali per un hub vaccinale nel centro Conca d’oro

Un hub vaccinale al servizio della zona nord di Palermo da realizzare nella palazzina di proprietà del Comune che si trova all’interno del centro commerciale ‘Conca d’oro’ prima dello Zen. Stamattina si è svolto un sopralluogo congiunto, con l’assessore al patrimonio Toni Sala e la commissione speciale garanzia e trasparenza del consiglio comunale, presieduta da Cesare Mattaliano, nei locali consegnati nel 2014 al comune di Palermo per essere utilizzati come uffici, con l’impegno di destinare degli spazi ad attività rivolte ai giovani del quartiere.

“Abbiamo locali in ottimo stato che potrebbero ospitare un centro al servizio di un territorio importante – spiega l’assessore Sala – La proposta della commissione è interessante e meritevole di attenzione. Stiamo compiendo tutte le verifiche necessarie e se, come speriamo, andranno a buon fine – aggiunge – potremo mettere i locali a disposizione della struttura commissariale guidata da Renato Costa, cui toccherà provvedere ai soli arredi, sia per inoculare i vaccini che per effettuare i tamponi. Metteremo a disposizione anche un sistema di elevatori per eliminare le barriere architettoniche. Per sconfiggere la pandemia da Covid-19, la campagna vaccinale deve essere più capillare e veloce e questi locali del Centro Conca d’oro consentirebbero anche di alleggerire la pressione sulla Fiera del Mediterraneo”, conclude Sala.