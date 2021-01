Palermo: il consiglio comunale approva le modifiche al regolamento taxi

Via libera del consiglio comunale di Palermo alla modifica del regolamento taxi e noleggio con conducente. Il provvedimento è stato votato da tutti i gruppi politici con l’astensione del M5s. Tra le variazioni approvate da sala delle Lapidi, la possibilità di vidimare le licenze ogni tre anni e non più ogni anno, così come previsto nel vecchio regolamento risparmiando le spese necessarie per la vidimazione annuale.

Altro punto ritenuto fondamentale, quello di poter dare la possibilità, in caso di morte del titolare della licenza, di richiederne una sospensione per un anno a decorrere dalla data del decesso del titolare, prorogabile per un ulteriore anno affinché si dia la possibilità di conseguire i requisiti richiesti, qualora il subentrante non ne sia ancora in possesso, e concedendo la possibilità di delegare un sostituto alla guida in possesso dei requisiti previsti.

“Esprimo il mio ringraziamento apprezzamento nei confronti di tutti i gruppi politici presenti in consiglio comunale che hanno votato favorevolmente la modifica – dice il consigliere Ottavio Zacco, presidente della commissione attività produttive – E’ un’ulteriore dimostrazione della grande attenzione verso le categorie dei tassisti e degli autisti di noleggio auto con conducente che lavorano a Palermo.Tra le modifiche, di rilevante importanza – conclude Zacco – c’è quella che prevede la sospensione o la decadenza della licenza per reiterate infrazioni nell’arco di un anno e non di tre anni”.(Ansa)