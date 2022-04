Palermo: il gruppo Lega in Consiglio comunale cambia con “Prima l’Italia”

Con una nota inviata al presidente del consiglio comunale di Palermo il gruppo Lega assume, da oggi, la denominazione Prima l’Italia, con il nuovo simbolo in campo azzurro e il tricolore. Esattamente come aveva già fatto qualche giorno fa il gruppo Lega all’assemblea regionale siciliana.

“Non si tratta di una operazione di maquillage, né un voler nascondere la nostra adesione al progetto di Matteo Salvini- dice il capogruppo Igor Gelarda -. In questo modo intendiamo coinvolgere nel nostro progetto politico, per Palermo oggi e per la Sicilia domani, anche quelle forze civiche che difficilmente avrebbero aderito con il simbolo della Lega. Continueremo, come e più di prima, a parlare con le categorie produttive ed avere anche al centro della nostra agenda politica palermitana le famiglie, la pulizia della città, le manutenzione stradale, la sicurezza. E una attenzione ai servizi, che in questo momento è completamente sconosciuta per colpa dell’amministrazione Orlando. Siamo pronti a governare la città e a farla risorgere dalle macerie in cui è finita”, conclude Igor Gelarda (nella foto con giuliana sgroi, responsabile dipartimento famiglia).