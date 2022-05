Palermo: il viceministro Morelli in visita ai ponti Oreto e Corleone

Il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli (Lega-Prima l’Italia) mercoledì pomeriggio, alle 17.30, farà un sopralluogo sul ponte Corleone poi alle 19 sul ponte Oreto.

Verrà accompagnato dal capogruppo della Lega Prima l’Italia Igor Gelarda, insieme con i consiglieri comunali Marianna Caronia, Alessandro Anello e Sabrina Figuccia. Il ponte Corleone è già commissariato e i lavori sono gestiti attualmente dall’Anas. Resta più complessa la situazione del ponte Oreto, dove già da un anno non possono più transitare gli autobus. Il progetto di consolidamento risulta finanziato già da 12 anni ma non è mai partito.

“La nostra battaglia – dice Gelarda – è quella di far commissariare anche il ponte Oreto, cosa che può fare soltanto il ministero dei trasporti – affinché ci si possa liberare da tutte queste pastoie e rallentamenti burocratici che hanno bloccato per oltre 10 anni i lavori sul ponte Oreto. L’arrivo del viceministro Morelli – conclude – va proprio in questo senso per il ponte Oreto, oltre che una verifica dello stato dell’arte sul ponte Corleone”.