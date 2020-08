Palermo: immobile abusivo in via Messina Marine abbattuto dal Comune

Al via di buon mattino, a Palermo, le operazioni per buttare giù un immobile abusivo in via Messina Marine, costruito negli anni Sessanta e in stato di abbandono da circa venti. La demolizione, propedeutica al piano di recupero dell’area per consentirne la fruibilità ai cittadini, è stata coordinata dagli uffici dell’assessorato al Decoro, guidato dal vicesindaco Fabio Giambrone.

“Nei prossimi giorni, dopo la messa in sicurezza e la bonifica dell’area – hanno affermato il sindaco Leoluca Orlando e Fabio Giambrone – interverremo anche in collaborazione con alcuni privati per abbellire l’area, dotarla di elementi di arredo e decoro, rendendola più attraente e utilizzabile per i cittadini e proseguendo così con gli interventi per la fruibilità della zona sud della città”.