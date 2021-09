Palermo: in Karol hospital Cosentino visite ed esami per persone bisognose

Sono un centinaio le visite e gli esami diagnostici eseguiti oggi, gratuitamente, nella struttura sanitaria della Karol Hospital Cosentino, a Palermo, dagli operatori sanitari della Karol, della San Lazzaro onlus e della Caritas nell’ambito dell’iniziativa della ‘Giornata solidale’.

Un progetto, patrocinato dall’arcidiocesi di Monreale, che fa parte del protocollo d’intesa siglato tra la Karol strutture sanitarie, San Lazzaro onlus e Asp di Palermo, finalizzato all’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie a favore delle fasce sociali più disagiate. L’intesa prevede visite ed esami gratuiti un sabato al mese sino a dicembre prossimo.

Circa sessanta donne e quaranta uomini si sono presentati oggi per eseguire i diversi esami previsti nell’ambito del protocollo, dai check up ginecologici per la diagnosi precoce dei tumori dell’endometrio e dell’ovaio a quelli chirurgici finalizzati alla diagnosi precoce della patologia dell’apparato digerente alto e basso, delle patologie renali. ma anche visite ed esami cardiologici e visite ortopediche e indagini radiologiche.

“E’ una bella iniziativa, rivolta a fare concretamente opere di bene reali, abbiamo avuto una bella risposta – spiega il presidente della Karol, Marco Zummo – che ci fa capire che c’è tanto bisogno di solidarietà. Una giornata di sanità solidale che possa diventare una iniziativa permanente, un sabato al mese dedicheremo la nostra struttura a chi ha bisogno e non può accedere alle strutture sanitarie. Mi auguro che questo esempio del nostro gruppo si possa diffondere anche in altre strutture. A Palermo ci sono molto poveri che hanno bisogno e sono fuori dal sistema e non riescono ad accedere alle cure sanitarie. Le richieste sono copiose. Infatti, abbiamo già oltre 350 richieste per i prossimi appuntamenti previsti il 2 ottobre prossimo e per un sabato al mese di novembre e dicembre ma vogliamo prevedere l’iniziativa anche per il 2022 e intensificare la rete solidale per metterci sempre al servizio dei più deboli”, conclude Zummo.

“Abbiamo l’ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, che ha come braccio operativo la San Lazzaro onlus che si pone tra gli obiettivi principali quello di collaborare con vari enti e vogliamo soddisfare il bisogno di salute – dice Giuseppe Canzone, presidente della onlus di San Lazzaro di Gerusalemme – C’è una grandissima richiesta, abbiamo coinvolto la Caritas, la comunità musulmana, la missione di Biagio Conte. All’inizio ci occuperemo di check up di base, di cardiologia, chirurgia e ginecologia. La nostra volontà è di offrire servizi alla comunità attraverso associazioni del territorio. Tutte le richieste saranno vagliate affinché si stabilisca che si tratta di un vero bisogno, che arriva da soggetti fragili e comunque bisognosi”, conclude Canzone.

L’erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie è rivolta a favore delle fasce sociali disagiate, in particolar modo le persone che non dispongono di un’assistenza sanitaria in ragione di condizioni fisiche e psichiche, economiche sociali familiari nonché di tutti i soggetti che vivono in condizioni di disagio socio economico e culturale.