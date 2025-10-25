Palermo, inaugurata la 66esima stagione della Foss: il Politeama Garibaldi sold out

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurata ieri sera la 66ma stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con il concerto al Politeama Garibaldi andato sold e il pubblico attento che ha tributato agli artisti quasi dieci minuti di applausi finali dopo l’esecuzione dei Carmina Burana di Carl Orff, una delle pagine più note del Novecento.

Un avvio di stagione che segna in modo importante le scelte artistiche della Fondazione a cura del consulente Giuseppe Cuccia e la qualità dell’orchestra, guidata in questa occasione dalla bacchetta carismatica di Pinchas Steinberg, che ha condottola compagine in una esecuzione di grande tensione musicale, chiarezza strutturale ed energia collettiva.

Insieme all’Orchestra Sinfonica Siciliana, il Coro KlangVerwaltung, le voci bianche del coro della FOSS e del Conservatorio “Scarlatti” di Palermo (dirette rispettivamente da Riccardo Scilipoti e Antonio Sottile), e tre interpreti di altissimo livello: il soprano Elisabeth Breuer, il tenore Marco Ciaponi e il baritono Mario Cassi, applauditi per la padronanza tecnica e l’espressività richieste dal brano in programma.

Nel foyer del Politeama, ad accogliere il pubblico, la commissaria straordinaria Margherita Rizza, che ha espresso soddisfazione per l’avvio di stagione e per il clima di grande partecipazione registrato in sala. Presenti abbonati storici, molti giovani, diversi turisti, esponenti della società civile e del mondo culturale palermitano.

Tra gli ospiti istituzionali, Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia, il direttore del Conservatorio “Scarlatti” di Palermo Mauro Visconti e la direttrice dell’Associazione Siciliana Amici della Musica Donatella Sollima.

