Palermo: incidente tra via Lascaris e via Imera, coinvolte diverse macchine

Incidente nel pomeriggio all’incrocio tra via Costantino Lascaris e via Imera. Uno degli incroci in città dove nel corso dell’anno si registra il maggior numero di incidenti stradali, nonostante ci sia ben chiara la tabella stop per i mezzi provenienti da via Imera.

Nell’impatto sono state coinvolte un mezzo della sicurezza privata Ksm, una utilitaria, un’Audi e alcune macchine che si trovavano parcheggiate nel lato sinistro di via Costantino Lascaris. Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118.

Sul posto si sono fermate a guardare diverse persone, segno che ancora non è chiaro a tutti che bisogna stare a casa per fronteggiare le’mergenza sanitaria da Coronavirus.