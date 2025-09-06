Palermo, ingaggiato il portiere Michele Avella

PALERMO (ITALPRESS) – Michele Avella è un nuovo giocatore del Palermo. A renderlo noto è la stessa società rosanero attraverso un comunicato col quale specifica che il portiere classe 2000, svincolatosi dal Brescia, “si è legato al club di viale del Fante”. “A Michele – conclude la nota – il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.

L’estremo difensore, in attesa dei recuperi dei portieri Gomis e Bardi, sarà il vice Joronen e ha firmato un contratto di un anno.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).