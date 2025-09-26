Palermo, Inzaghi “Col Cesena partita tosta, ma siamo pronti”

PALERMO (ITALPRESS) – Alla vigilia del big match di Serie B tra Cesena e Palermo, sfida d’alta classifica che promette spettacolo, Pippo Inzaghi ha presentato la partita. Il tecnico rosanero, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante, ha messo da parte la parentesi di Coppa Italia con l’Udinese per concentrare tutte le energie sul campionato. “Contro il Cesena sarà una partita bella, tosta. Andiamo su un campo complicato, ma siamo consapevoli delle nostre forze. Non mi sorprende vedere il Cesena in quella posizione, secondo me ha fatto una squadra molto intelligente e hanno un ottimo allenatore, uno dei migliori per la categoria. Sappiamo della nostra forza e andremo a fare una grande partita”. Lo scontro diretto in Romagna vale molto per la classifica e Inzaghi lo sa bene: “Sarà una partita dura, ma in questo campionato tutte le gare sono difficili. Noi dobbiamo andare consapevoli della nostra forza, veniamo da grandi vittorie e dobbiamo dare continuità di risultato. Abbiamo una rosa all’altezza, per vincere ci vorrà il miglior Palermo possibile ma sono convinto che questi ragazzi faranno un’altra grande gara, mi fido molto di loro”.

Il calendario impone un ritmo serrato e l’allenatore non nasconde la necessità di gestire le energie: “Arriviamo con grande esaltazione ma pensando a una partita per volta – ha sottolineato Inzaghi -. Abbiamo due partite ravvicinate e ci sarà modo di dare spazio a tutti. Questa per me è una cosa fondamentale, ma pensiamo una partita alla volta e per ora l’obiettivo è Cesena”. Sul fronte infortuni Inzaghi mostra fiducia: “Ranocchia l’abbiamo perso, speriamo di recuperarlo prima possibile. Abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza. Contro l’Udinese ho avuto una risposta positiva dai giovani in campo. Alcuni, come Veroli, Peda o Giovane, per la Serie B sono una garanzia. Sono molto contento di averli visti a questi livelli. E sono molto soddisfatto anche di Corona e Vasic”. Infine, un pensiero ai tifosi, sempre al fianco della squadra anche lontano dal Barbera: “Noi anche in trasferta giochiamo spesso in casa – ha concluso Inzaghi -. Questo deve farci fare sempre il massimo delle nostre possibilità. Se lo facciamo, penso che i problemi siano per gli altri”.

– foto d’archivio ufficio stampa Palermo Calcio –

(ITALPRESS).