Palermo: Italia Viva, sì a regolamento antievasione, ma stop a sanzioni tributi

“Sospendere l’attuazione del regolamento antievasione per quello che riguarda le sanzioni”. E’ la proposta lanciata, durante la conferenza dei capigruppo al consiglio comunale di Palermo, dai consiglieri Francesco Bertolino e Gianluca Inzerillo di Italia Viva.

“La proposta – dicono i renziani – è stata largamente condivisa dalla maggioranza dei capigruppo e punta a posticipare le sanzioni previste in tema di evasione dei tributi dal regolamento stesso, così come già proposto in passato. Vogliamo discutere il regolamento di contrasto all’evasione, ma attraverso un accordo in Aula, prevediamo l’attuazione delle sanzioni a momento successivo rispetto al quadro drammatico che oggi le attività economiche vivono in città”. “La proroga desidera essere – affermano Francesco Bertolino e Gianluca Inzerillo – un segnale di vicinanza da parte dell’amministrazione alle tante realtà sane che nel quadro drammatico che stiamo vivendo, a causa dell’emergenza sanitaria, soffrono non poco per far quadrare i bilanci”.